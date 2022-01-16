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Первым ответом России Североатлантическому альянсу и США на отказ в предоставлении гарантий безопасности стал полет нового стратегического бомбардировщика Ту-160. Этот самолет, который был модернизирован и создан с нуля, стал тревожным сигналом для Запада, считает эксперт издания The National Interest Марк Эпископос.

Он пояснил, что Россия прекратила производство таких ракетоносцев еще в начале 90-х годов. Однако сейчас она возобновила его, снабдив новый самолет более мощным двигателем и современным бортовым оборудованием. Первый вылет, который продлился всего полчаса, стал предупреждением о существенно возросших военных возможностях РФ, поэтому НАТО нужно задуматься о дальнейшей линии поведения.

Москва продемонстрировала, что не стоит на месте и может наращивать военные мощности в будущем. Новый самолет, прошедший модернизацию, сохранит все функции своих предшественников и будет мощной тяжелой платформой для доставки стратегического вооружения в любую точку планеты.

Автор публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», отметил, что новые Ту-160 будут эксплуатироваться в РФ еще несколько лет. После этого его сменят новейшие стратегические бомбардировщики ПАК ДА, разработка которых уже ведется полным ходом.

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