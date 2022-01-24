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На вооружение российской армии в скором времени поступят новые гранатомёты. Минобороны приняло всю документацию для серийного производства комплекса “Балкан”. Первая партия уже изготовлена.  

Новое оружие разработало подразделение госкорпорации “Ростех”: НПО “Прибор”. По заверению конструкторов, новый гранатомёт по многим параметрам превосходит своих предшественников, комплексы АГС-17 “Пламя” и АГС-30.  

Дальность стрельбы новой разработки выше на 25%, а могущество боевого действия (в этот показатель входят кучность, меткость, скорострельность и другие параметры) в два раза превосходит штатные гранатомёты, которые сейчас находятся на вооружении российской армии. 

“Балкан” сейчас участвует в расширенных военно-полевых испытаниях. По их результатам будет известно, сколько именно единиц нового оборудования будет изготовлено и поставлено в российскую армию. 

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