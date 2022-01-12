Во вторник сильно возросли акции компании из Швеции Xvivo Perfusion. Произошло это благодаря недавней операции, когда человеку пересадили сердце от свиньи.

Данную операцию совершили специалисты Университета Мэриленда. Как сообщается, 57-летнему мужчине пересадили сердце свиньи. Уточняется, что сердце было специально модифицировано для того, чтобы оно смогло прижиться в теле человека. Это стало первой операцией такого рода.

Хирурги использовали технологии Xvivo. Именно это стало причиной того, что акции компании значительно возросли. Отмечается, что рост акций произошёл на 15,5%. Это позволило увеличить рыночную стоимость компании до 926 миллиона долларов.

Ранее технологии компании использовались для трансплантации органов, однако раньше органы пересаживались от человека к человеку. Работает в этой области данная компания уже более 20 лет.

Ранее учёные из Швеции рассказали, что притвориться умным легко. Но для этого нужно знать, что окружающие ожидают от человека.