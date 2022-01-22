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Зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», которые РФ перебрасывает в Белоруссию в рамках подготовки к маневрам «Союзная решимость-2022», создадут Североатлантическому альянсу серьезные проблемы, уверен военный эксперт Сергей Хатылев.

Он пояснил, что с территории Беларуси эти ЗРК легко смогут создать бесполетную зону над частью Украины и над Польшей. Это позволит заблокировать НАТО возможности для воздушной разведки. Американские и британские самолеты из-за С-400 не смогут подобраться на требуемое расстояние к рубежам России, так как радиус действия комплекса составляет 600 километров.

Хатылев уверен, что именно по этой причине Запад возмущается из-за развертывания С-400 в Беларуси. Однако НАТО еще не знает, что его ожидают и другие сюрпризы. Все дело в том, что С-400 является частью эшелонированной ПВО, в которую включаются еще и системы РЭБ и ЗРПК «Панцирь-С1». Поэтому Североатлантический альянс может забыть о разведке с использованием не только самолетов класса AWACS, но еще и беспилотных аппаратов всех типов.

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