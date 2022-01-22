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Российским пенсионерам рассказали об изменениях в начислении социальных доплат к пенсии. Об этом сообщает издание PRIMPRESS со ссылкой на эксперта Анастасию Кирееву.

Как отмечается, пенсионеры, чьи пенсии меньше прожиточного уровня, установленного в регионе, получают определённые доплаты. С этого года механизм получения таких доплат был изменён. Если ранее пенсионерам приходилось подавать заявления, чтобы получить доплату, то теперь деньги начисляются им автоматически.

В беззаявительном порядке доплаты будут переводиться уже с февраля. Доплата может быть как федеральной, так и региональной – это зависит от величины пенсии.

Минимальный показатель уровень пенсии, как отмечается, установлен в Белгородской области – 9 141 рублей. На Чукотке размер минимальной пенсии составляет 24 812 рублей. То есть, если проживающие в этих регионах получают пенсию меньше, им доплатят до нужного показателя.

Ранее пенсионерам сообщили, кто не получит прибавку в 8,6% к пенсии. Как отмечается, в январе пенсионеры получили прибавку в 5,9%, а в феврале пенсии будут увеличены на 2,7%.

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