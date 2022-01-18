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Смоленский курсант Кирилл Беспалько, парализованный после прививки от коронавируса, поделился успехами реабилитации в соцсетях.

Страшный диагноз, синдром Гийена-Барре, обнаружился у Кирилла в марте прошлого года. Тогда родители курсанта сообщили об осложнениях, появившихся у юноши после сделанной прививки от коронавируса.

У молодого человека развился паралич, его сразу перевели из Смоленска в Москву для лечения. Там собрали конференцию, на которой подробно разобрали качество оказания медпомощи сотрудниками филиала № 4 ФГКУ «1586 ВКГ» Минобороны России.

В военном госпитале утверждают, что синдром Гийена-Барре, поставленный курсанту, мог быть спровоцирован другими патологиями. Через несколько месяцев суд все же нашёл нарушения законов в области оказания молодому человеку медицинской помощи.

Кирилл восстанавливается от последствий прививки уже почти год. Юноша делится своими успехами в реабилитации в соцсетях. Курсанту пришлось заново учиться ходить и с каждым разом его шаги становятся увереннее.

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