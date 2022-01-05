Народная милиция ЛНР усилила свою противовоздушную оборону зенитно-ракетным комплексом «Бук» неизвестной модификации, сообщил портал Avia.Pro. Отмечается, что новый ЗРК способен защитить самопровозглашенную республику не только от украинской авиации, но и от турецких беспилотников Bayraktar TB2.

Сведения о развертывании «Бука» сообщили украинские СМИ, которые привели инфографику о возможностях нового отечественного БПЛА Gekata. Информация требует тщательной проверки, так как официально данных зенитно-ракетных комплексов на вооружении Луганской и Донецкой народных республик нет.

По мнению экспертов, возможное появление «Буков» на вооружении ополченцев станет серьезной проблемой для Киева. Уничтожить их ВСУ могли бы ракетами увеличенной дальности класса «воздух-поверхность», однако в распоряжении украинской авиации подобных боезарядов просто нет.