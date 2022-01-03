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Американские военнослужащие заражают штаммом коронавируса «Омикрон» граждан Японии. Об этом возмущенно заявил губернатор Окинавы Денни Тамаки. По его словам, американцы не смогли справиться с распространением болезни на своих военных базах, а заодно и спровоцировали массовое заражение японцев.

В ходе пресс-конференции Тамаки заявил, что количество инфицированных среди американских военных стремительно растет. Это означает, что руководство военных баз не смогло обеспечить должный уровень защиты от «Омикрона». При этом оно не сообщает подробностей властям Окинавы, поэтому точно неизвестно, какой именно штамм заражает жителей региона.

Напомним, что первого января среди персонала, который дислоцируется в префектуре Окинава, было выявлено 235 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель с момента начала пандемии. 2 января количество инфицированных уменьшилось до 70.

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