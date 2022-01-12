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Военный обозреватель Виктор Литовкин назвал причину, по которой Россия не стала размещать ракеты малой и средней дальности на российско-украинской границе. Его слова передаёт издание Lenta.ru.

Согласно заявлению Литовкина, армия Украины не сможет ничего противопоставить России – у неё нет ракетных войск, авиации и флота. Таким образом, России попросту нет смысла размещать ракеты на границах с этой страной.

Сравнивая армии двух стран, Литовкин заявил, что украинская армия является «Жигулями», а российская – «Майбахом». Он напомнил, что Россия имеет такие ракеты, как «Калибр» и «Циркон». Первая ракета имеет радиус две тысячи километров, вторая – около тысячи.

Вооружённые этими ракетами подлодки и эсминцы находятся на Чёрном море. Они способны атаковать даже те корабли, которые находятся в Средиземном море.

Ранее Виктор Литовкин заявил, что США не смогут захватить господство в Чёрном море. Он напомнил, что в этом регионе Россия разместила достаточно своих сил.

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