С вражескими дронами российские разработчики предлагают бороться с помощью мелких осколков. Технологию уже запатентовали.

Как следует из описания на сайте Роспатента, суть изобретения такова: над объектом, на который совершается атака, зависает миниатюрный охранный дрон, оснащённый специальным боевым модулем. Как только на летательный аппарат поступает сигнал, он выстреливает боеприпасом, который тут же разлетается на мелкие части, образуя своего рода осколочную сеть. А мелкие осколки сети в свою очередь уничтожают беспилотные летательные аппараты противника.

По мнению авторов изобретения такой метод борьбы с дронами гораздо эффективнее существующих. Кроме того, эксплуатация “осколочных дронов” обходится гораздо дешевле систем ПВО или РЭБ. Дроны-защитники при этом не действуют поодиночке, а представляют собой небольшой рой, все единицы в котором действуют сообща.

Ещё одним преимуществом, разработчики системы называют её малозаметность. Благодаря этому рой небольших беспилотником может выполнять задачи по разведке местности, а также наносить удары с воздуха по боевым машинам или командным пунктам.