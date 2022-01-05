В Японии намереваются разработать электромагнитные пушки, которые можно будет использовать для противостояния гиперзвуковым ракетам.

Как рассказывает издание Nikkei, технология подразумевает разгон снаряда за счёт использования магнитного поля. Такая технология называется «рельсотрон» и она, как указывается, является довольно эффективной. Объясняется это высокой стартовой скоростью – 2300 м/с. Это выше, чем у гиперзвуковых ракет и выше, чем можно достичь при помощи обычных пусковых установок.

Однако сейчас рельсотроны нигде не используются. Так, создание рельсотрона осложнено тем, что надо продумывать расположение направляющих.

Несмотря на это, Япония собирается полностью создать электромагнитную пушку к 2030 году. Планируется использовать эту технологию в противоракетной обороне страны. Кроме того, Япония намеревается взять на вооружение новые ракеты и разработать сеть спутников для осуществления разведки.

Недавно военный эксперт Виктор Баранец заявил, что гиперзвуковые ракеты “Циркон” являются лучшей разработкой России в 2021 году. Благодаря этим ракетам американские военные корабли стали бесполезны.