Гиперзвуковые ракеты «Циркон» стали лучшим оружием России в 2021 году по версии военного эксперта Виктора Баранца. Он назвал их «российским козырем», который превратил американские авианосцы в абсолютно бесполезные корабли.

В беседе с журналистами портала “ПолитРоссия” аналитик пояснил, что перехватить ракету «Циркон», летящую к цели на скорость в 9 Махов, невозможно. Она неуязвима для любых современных средств противоракетной обороны, поэтому ее можно назвать лучшим достижением российских разработчиков оружия.

В свой список видов вооружения, которые запомнились в 2021 году Баранец также внес зенитно-ракетные системы С-500 «Прометей», которые уже прошли государственные испытания и запущены в серийное производство, а также истребители Су-75 Checkmate. Кроме того, эксперт отметил комплексы дистанционного минирования «Земледелие», которые отлично проявили себя на совместных российско-белорусских учениях «Запад-2021».