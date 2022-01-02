Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Подводная лодка «Хаски», которую разработало российское конструкторское бюро «Малахит», перевернет все представления о военно-морском флоте РФ, уверен военный эксперт Марк Эпископос.

На страницах издания The National Interest он пишет, что Россия очень старательно засекретила все данные об этой субмарине и никаких технических характеристик никто не знает. Однако предполагается, что Москва задействует в ней наработки, уже использованы в подводных лодках проекта «Ясень-М».

В отличие от «Ясеней», сообщает Эпископос, публикацию которого представил портал «ПолитРоссия», это будет универсальное подводное судно, способное выполнять не только ударные, но и любые другие функции. Субмарина специально разрабатывается для широкого круга задач.

Эксперт напомнил, что в доступных источниках имеется информация сразу о двух версиях подлодки «Хаски», одна из которых получит гиперзвуковые ракеты «Циркон», а другая – крылатые «Калибры».

Вам может понравиться

План “Дропшот”: США намеревались начать ядерную войну 1 января

Третья мировая война должна была начаться еще 1 января 1957 года. Тогда Комитет начальников штабов ВС США утвердил совершенно секретный план «Дропшот», который ставил перед собой целью уничтожить как можно

Рекордное новогоднее обращение Зеленского разозлило граждан Украины

Президент Украины Зеленский установил рекорд по длительности новогоднего обращения и разъярил граждан страны. Многие эксперты отметили, что глава государства как обычно занимался словоблудием и ничего конкретного в результате так и

В Госдуме рассказали, как Запад делает из Украины “квазичлена” НАТО

Запад сделал Украину «квазичленом» НАТО, заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик, представляющий Комитет по международным делам. Его слова приводит агентство РИА Новости. Комментируя телефонный разговор между президентами США и России
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 января – переменная облачность, до -10 °C | город Мытищи: погода, 2 января – пасмурно, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 января – небольшой снег, до -5 °C | Королев: погода, 2 января – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 2 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Армавир: погода, 2 января – небольшой дождь, до 4 °C |