Подводная лодка «Хаски», которую разработало российское конструкторское бюро «Малахит», перевернет все представления о военно-морском флоте РФ, уверен военный эксперт Марк Эпископос.

На страницах издания The National Interest он пишет, что Россия очень старательно засекретила все данные об этой субмарине и никаких технических характеристик никто не знает. Однако предполагается, что Москва задействует в ней наработки, уже использованы в подводных лодках проекта «Ясень-М».

В отличие от «Ясеней», сообщает Эпископос, публикацию которого представил портал «ПолитРоссия», это будет универсальное подводное судно, способное выполнять не только ударные, но и любые другие функции. Субмарина специально разрабатывается для широкого круга задач.

Эксперт напомнил, что в доступных источниках имеется информация сразу о двух версиях подлодки «Хаски», одна из которых получит гиперзвуковые ракеты «Циркон», а другая – крылатые «Калибры».