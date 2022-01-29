Петербуржцы продолжают подписывать петицию об отставке губернатора Александра Беглова. Документ набрал уже более 30 тысяч подписей.

Автором петиции является пенсионерка Елена Синявина. Она призывает прездента России Владимира Путина отстранить Беглова от должности главы Петербурга.

Горожане вместе со своими подписями оставляют в петиции комментарии, из которых становится, понятно, почему они требуют отставки Беглова.

«Судя по различным публикациям, у петербуржцев давно нет к нему доверия», — написала петербурженка Елена.

“Ничего из того, что обещает не выполняет! Кроме гадостей!» — выразила свое возмущение Галина.

Не обошлось и без упоминания антиковидных мер в Петербурге. Горожане считают, что Беглов занят только проверкой QR-кодов.

“Вместо того, чтоб наводить порядок в городе, бегает проверяет куаркоды. Ничего хорошего для города не сделал, только болтает языком”, — пожаловалась еще одна жительница Северной столицы.

Петербуржцы начали выражать массовое недовольство по поводу деятельности Беглова после первых снегопадов. Смольный не справился с уборкой снега и допустил превращение дворов в огромные свалки мусора.