Некоторые граждане РФ уже в понедельник получат от ПФР свои пособия. Об этом рассказывает PRIMPRESS.

Это касается тех выплат, которыми раньше занималась соцзащита. Однако в 2022 году они были переданы ПФР. В частности, речь идёт о выплатах на детей, которые получают безработные. Также это касается инвалидов, военнослужащих и их семей, граждан, которые пострадали от радиации. Кроме того, выплату получат реабилитированные после репрессий.

У всех этих категории размер их пособий различный – это может быть и тысяча рублей и 10 тысяч. С 17 января выплаты будут переводиться за январь. Уточняется, что сделано это в виде исключения, в обычном случае выплаты были бы переведены только в следующем месяце. Но уже с марта выплата пособий начнётся в обычном режиме.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в ПФР. Если же выплата была оформлена ранее, то делать ничего не придётся.

Ранее в ПФР рассказали о пособиях, предназначенных для семей с детьми. В частности, речь идёт о женщинах, находящихся в декретном отпуске или уволенных во время беременности.