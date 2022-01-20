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Россиянам сообщили о сроках получения пособий, которые с этого года начнёт выплачивать ПФР. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Так, с 2022 года ПФР начал, в частности, выдавать ежемесячное пособие, которое выплачивается семьям с детьми до полутора лет. Предназначается выплата для неработающей матери ребёнка. Размер выплаты зависит от того, сколько женщина зарабатывала на своём последнем месте работы. При этом уточняется, что минимальный размер пособия – 7 083 рубля, максимальный – в два раза выше этой суммы.

На банковские карты пособия начали перечислять с 17 января. Тем же, кто получает пособия иными способами, придётся ждать до 31 января, так как у всех почтовых отделений установлена своя дата для выплаты этого пособия.

Ранее мы сообщали, что пенсионеры получат выплату в размере 1200 рублей до 25 января. Как уточняется, выплата придёт на карту “Мир”.

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