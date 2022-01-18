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Пожилые граждане в России получат выплату в размере 1200 рублей до 25 января 2022 года.

Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева. Она рассказала, что выплата будет поступать вместе с пенсией. На такую выплату рассчитывать пенсионеры, относящиеся к категории федеральных льготников.

К категории граждан, получающих федеральные льготы, относятся инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и все, кто имеет право на получение набора социальных услуг. Такой набор можно получить в виде путевок в санатории, лекарств или в виде наличных.

Чтобы получить льготу в денежном эквиваленте, пенсионеру необходимо подать заявление в ПФР, сделать это можно до октября каждого года. После рассмотрения заявления пенсионеру будут выплачивать деньги ежемесячно в качестве прибавки к пенсии

С февраля 2022 года сумма таких выплат будет повышена до 1300 рублей.

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