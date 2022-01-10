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Российские пенсионеры в скором времени могут получить новую выплату. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Речь идёт о выплате для пожилых граждан, которым уже исполнилось 75 лет. Как отмечается, в настоящее время существует пособие для 80-летних пенсионеров. После того, как гражданину России исполнится 80 лет, он получает право на выплату увеличенного фиксированного пособия. Таким образом, к пенсии они получают дополнительные 6400 рублей.

Согласно предлагаемому законопроекту, возраст для получения этой выплаты предлагается снизить на 5 лет. Продвигать этот закон будут в весеннюю сессию Госдумы депутаты одной из партий. Таким образом, если закон будет одобрен, то пенсионеры уже с 75 лет будут получать выплату.

Кроме того, партия намеревается бороться за возвращение индексации пенсий работающих пенсионеров.

Ранее мы сообщали, что в 2022 году россиян ждёт рекордная индексация пенсий. Так, с 1 апреля пенсию проиндексируют на 7,7%.

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