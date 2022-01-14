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Часть граждан РФ с 15 января получит новую разовую выплату на карту в размере 8 тысяч 400 рублей.

С января 2022 года в России увеличится размер выплаты по временной нетрудоспособности, иными словами больничный.

Минимум, получаемый гражданами в качестве больничного, в 2022 году составит 439 рублей в день. Максимум же составит 2572 рубля в день. Таким образом, средний размер выплат за больничный сейчас составит 1203 рубля в день.

То есть, в среднем российские граждане смогут получать за все время болезни 8421 рубль. Именно такую сумму смогут получить граждане уже в ближайшее время, если ранее оформили больничный лист.

Процедура оформления больничных листов тоже подверглась изменениям. Теперь такие листы будут регистрировать исключительно в электронном виде, что значительно упростит и ускорит процесс и для работодателей, и для работников.

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