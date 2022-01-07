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Североатлантический альянс снова бросил все силы на поиск российской дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск», внезапно исчезнувшей в Средиземном море, пишет портал Avia.Pro. Найти субмарину, которую на Западе не без оснований называют «черной дырой», не удается уже пятые сутки.

Подлодка направлялась в Сирию, но после заявления США о намерении оставить в Средиземном море авианосец для демонстрации «солидарности» с Украиной, она ушла под воду в районе дислокации АУГ.

Силы НАТО пытались искать ее с применением гидролокаторов, однако результатов это не дало. Сейчас в районе поисков появились дополнительные надводные корабли и противолодочные самолеты.

По мнению экспертов, маневр субмарины с ракетами «Калибр» на борту был призван напугать американских моряков. Сейчас подводная лодка скорее всего уже подходит к своей цели в Сирии.

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