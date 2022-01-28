Чиновники Санкт-Петербурга не захотели публично вести диалог на тему уборки улиц от снега и мусора. Соответствующая пресс-конференция должна была состояться 24 января в московском пресс-центре агентства «Национальная Служба Новостей».

Главной темой выбрали «Ледяные страсти культурной столицы». Но Смольный отказался на публике говорить о проблемах и своих ошибках. Диалог был благополучно сорван чиновниками. На такое развитие событий отреагировал петербургский музыкант Сергей Шнуров. Он сообщил, что надеялся на открытый и прямой диалог.

«Как я знаю, были направлены письма вице-губернатору Валерию Пикалеву, а также отправили запрос на любого представителя администрации в пресс-службу администрации губернатора. Получили, естественно, отказ. Видимо, они как все. И губернатор Беглов, который не встретился с Путиным из-за ковидных ограничений, решили поберечь свое здоровье» – отметил музыкант.