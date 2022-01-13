Россия и ЕС могут вместе ввести на Украину миротворческий контингент. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на заявление экс-главы МИД Украины Павла Климкина.

Как сообщается, на своей странице в Facebook Климкин заявил, что России будет лучше, если на Украине будут беспорядки и бардак. Он указал, что во время встреч между РФ, США и НАТО могут быть организованы попытки дестабилизировать ситуацию на Украине. Причём, как считает Климкин, эти попытки могут осуществляться изнутри, что заметно повлияет на ситуацию.

Это позволит России заявить, что лишь она может навести в этой стране порядок. Осуществлять это она может так же, как и в Казахстане – при помощи ОДКБ.

Климкин не исключает, что Москва может предложить ЕС организовать совместную миссию. Такое возможное предложение он считает циничным.

Недавно экс-глава Минэкономики Украины Виктор Суслов заявил, что на переговорах с США победила Россия. Об этом говорит только то, что США согласились на эти переговоры.