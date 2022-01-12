читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Одно то, что США пошли на переговоры с Россией по гарантиям безопасности, является ее безоговорочной победой, заявил бывший глава Минэкономики Украины Виктор Суслов.

Он отметил, что Москва дала ясно понять Вашингтону, что вступление Украины в НАТО недопустимо. Это приведет к крупномасштабному конфликту, который вполне может завершиться обменом ядерными ударами.

По словам аналитика, РФ сумела вытянуть США на обсуждение гарантий по безопасности и обрисовала четкий план действий, в котором отсутствуют так любимые Вашингтоном размытые формулировки и завуалированные предложения. При этом РФ на данном этапе не особо важно о чем-то договориться. Она предложила конкретную программу действий, продемонстрировав стремление к взаимодействию.

Напомним, что переговоры РФ и США прошли 9 и 10 января. На 12 число также намечен саммит России и Североатлантического альянса.

Вам может понравиться

Ударный беспилотник MQ-9 Reaper снова отрабатывал удары по Крыму

Второй раз с начала года у Крыма появляется ударный беспилотник , который отрабатывает атаки на полуостров, пишет портал Avia.Pro. Отмечается, что дрон пытается подойти как можно ближе к границам воздушного

Рябков: Условия США для возобновления работы Совета НАТО – Россия неприемлемы для Москвы

США планируют восстановить работу Совета Россия – НАТО исключительно на своих условиях, что для Москвы является неприемлемым, заявил замглавы МИД РД Сергей Рябков. Он пояснил, что Соединенные Штаты делают именно

Политолог Сельтеев: В попытке переворота в Казахстане могло участвовать бывшее руководство КНБ

Подготовкой массовых беспорядков в Казахстане могли заниматься представители бывшего руководства Комитета национальной безопасности, заявил политический эксперт Уразгали Сельтеев. Он пояснил, что главной целью террористов был государственный переворот и перенос столицы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 января – небольшая облачность, до -18 °C | город Мытищи: погода, 12 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 января – небольшая облачность, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 января – снег, до -3 °C | Королев: погода, 12 января – небольшой дождь, до 4 °C | Подольск: погода, 12 января – небольшой снег, до -13 °C | Армавир: погода, 12 января – дождь, до 7 °C |