Одно то, что США пошли на переговоры с Россией по гарантиям безопасности, является ее безоговорочной победой, заявил бывший глава Минэкономики Украины Виктор Суслов.

Он отметил, что Москва дала ясно понять Вашингтону, что вступление Украины в НАТО недопустимо. Это приведет к крупномасштабному конфликту, который вполне может завершиться обменом ядерными ударами.

По словам аналитика, РФ сумела вытянуть США на обсуждение гарантий по безопасности и обрисовала четкий план действий, в котором отсутствуют так любимые Вашингтоном размытые формулировки и завуалированные предложения. При этом РФ на данном этапе не особо важно о чем-то договориться. Она предложила конкретную программу действий, продемонстрировав стремление к взаимодействию.

Напомним, что переговоры РФ и США прошли 9 и 10 января. На 12 число также намечен саммит России и Североатлантического альянса.