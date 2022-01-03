читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сержант ВСУ Наталья Борисовская, которая во время 21-минутного новогоднего обращения президента Украины Зеленского сидела за столом по правую руку от него, спровоцировала скандал в социальных сетях.

Она заявила, что всегда была и остается против Зеленского. За столом же сержант оказалась, так как ей приказали это сделать. Являясь военнослужащей, она просто не могла ослушаться приказа высшего командования.

Позже Борисовская отметила, что после такого заявления от нее начали отписываться пользователи социальных сетей. Также девушка подверглась критике со стороны поклонников Зеленского, которых, несмотря на ущербную внутреннюю и внешнюю политику главы государства, остается довольно много.

Информацию о вынужденном пребывании за одним столом с президентом подтвердили и другие военнослужащие Украины. Они отметили, что их просто заставили участвовать в новогоднем поздравлении.

Вам может понравиться

Российская подлодка с ракетами “Калибр” ввергла в панику авианосную группу США в Средиземном море

Соединенные Штаты в знак «солидарности с Украиной» решили оставить в акватории Средиземного моря свой авианосец «Гарри Трумэн». Россия сделала выводы из этого шага потенциального противника и нанесла своеобразный ответный удар,

Handelsblatt: Запад увлекся Украиной и пропустил перевооружение российских ВС

Из-за своего преступного легкомыслия Соединенные Штаты совершенно упустили из виду перевооружение России, уверены авторы немецкого издания Handelsblatt. Они пояснили, что Вашингтон слишком уж увлекся бесплодными попытками урегулировать кризис на Украине

Начало будет за Киевом: Стрелков спрогнозировал войну в Донбассе в январе 2022 года

До конца января Украина начнет наступление на Донбассе, заявил бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков. Он напомнил, что ранее президент США Джо Байден высказывался в том духе, что у НАТО
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 января – небольшой снег, до -7 °C | город Мытищи: погода, 3 января – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 января – ясно, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 января – небольшой снег, до -9 °C | Королев: погода, 3 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | Подольск: погода, 3 января – облачно с прояснениями, до -10 °C | Армавир: погода, 3 января – облачно с прояснениями, до -3 °C |