Сержант ВСУ Наталья Борисовская, которая во время 21-минутного новогоднего обращения президента Украины Зеленского сидела за столом по правую руку от него, спровоцировала скандал в социальных сетях.

Она заявила, что всегда была и остается против Зеленского. За столом же сержант оказалась, так как ей приказали это сделать. Являясь военнослужащей, она просто не могла ослушаться приказа высшего командования.

Позже Борисовская отметила, что после такого заявления от нее начали отписываться пользователи социальных сетей. Также девушка подверглась критике со стороны поклонников Зеленского, которых, несмотря на ущербную внутреннюю и внешнюю политику главы государства, остается довольно много.

Информацию о вынужденном пребывании за одним столом с президентом подтвердили и другие военнослужащие Украины. Они отметили, что их просто заставили участвовать в новогоднем поздравлении.