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На Украине запланированы военные учения, которые состоятся во Львовской области. Об этом заявил пресс-центр Госпогранслужбы.

Недавно в регионе была проведена конференция по планированию обучения подразделений в рамках Объединённой многонациональной группы по подготовке. В ней, помимо представителей ВСУ, приняли участие Госпогранслужба Украины и США.

Согласно имеющейся информации, военные маневры будут организованы по стандартам НАТО. Кроме того, указывается, что в них будут задействованы не только военные ВСУ, но и пограничники.

Обучением займутся инструкторы из Украины. Также на учениях будут проводить наблюдение тренеры по вооружённым силам из стран НАТО. Начало учений назначено на февраль, проводиться они будут, как было указано, до апреля. Целью учений называется улучшение взаимодействия. Также указывается, что в будущем украинские военные примут участие в совместных учениях с США.

Недавно депутат из Великобритании Тобиас Элвуд заявил, что вторжение России на Украину неизбежно. Причем произойдёт это в ближайшую неделю.

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