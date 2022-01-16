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После небольшого перерыва, связанного с событиями в Казахстане, западные политики и журналисты вновь ударились в антироссийскую истерию. Так, британский парламентарий от консервативной партии Тобиас Элвуд заявил, что «нападение РФ» на Украину «очевидно и неизбежно».

Он спрогнозировал «эксцесс на Украине» в ближайшую неделю. Именно она должна стать решающей, хотя «только президент России Владимир Путин знает, что делать дальше». Элвуд попутно раскритиковал НАТО, заявил, что и у Британии, и у всего Альянса был реальный шанс разместить на Украине достаточное для отражения нападения количество вооружения и техники. Однако ним никто не воспользовался.

Сейчас Россия якобы «загнана в угол» из-за провалившихся переговоров по гарантиям безопасности. Поэтому у нее остается всего один выход – атаковать Украину, которую Альянс не собирается отдавать добровольно.

Напомним, что ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс потребовала у России «прекратить агрессию» и вернуться к «содержательным переговорам». Проблема в том, что конкретные предложения РФ по стабилизации ситуации вокруг Украины Лондон и его соратники по НАТО отвергли и вместо адекватных встречных предложений продолжают истерику о «нападении».

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