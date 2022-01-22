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У границ Приднестровья замечена крупная группировка сил молдавской армии и Североатлантического альянса. Телеграм-канал WarGonzo сообщает, что в регион перебрасывается ствольная артиллерия, что вызывает серьезную тревогу.

По словам экспертов, перемещение такого вооружения рядом с зоной безопасности и границей ПМР в принципе невозможно, так как является грубейшим нарушением всех международных норм. Но НАТО всегда найдет повод оправдать свои действия.

Помимо этого, перемещения техники замечены и у Бульбоаки, где располагается военный полигон. Также ранее была проведена диверсионная операция, в ходе которой натовский спецназ чуть не похитил пограничника ПМР.

Портал Avia.Pro напоминает, что президент Молдавии Майя Санду недавно заявила, что ситуация в Приднестровье является виной России. Поэтому не исключено, что НАТО вполне может пойти на обострение ситуации. Тем более, что на территории ПМР находятся российские миротворческие силы.

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