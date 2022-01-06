Из-за ситуации, сложившейся в настоящее время в Казахстане, сильно и резко упал крипторынок.

Как сообщается, всего лишь за сутки капитализация криптовалют упала практически на 6%. Биткоин стоит около 43 400 долларов. Криптовалюта Ethereum стоит около 3500 долларов. В целом, упали все валюты.

Объясняется это тем, что в прошлом году криптодобывающие компании из Китая перебрались в Казахстан, который расположен близко. Также в стране были низкие цены на электроэнергию. Переезд обусловлен тем, что в Китае криптовалюты поставили вне закона.

В итоге Казахстан оказался на втором месте в мире по добыче биткоинов. Однако из-за беспорядков и отключения электричества и интернета добыча криптовалюты резко упала. Это может привести к тому, что майнеры уедут из страны.

Недавно о ситуации в Казахстане рассказал эксперт Евгений Сатановский. Он указал, что все массовые беспорядки были спланированы заранее.