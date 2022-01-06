Политологи уже неоднократно сравнивали события в Казахстане с «революциями», которые прошли на Украине, в Грузии и других странах. С ними согласен и эксперт Евгений Сатановский. В своем телеграм-канале «Армагеддоныч» он пояснил, что происходит сейчас в охваченной протестами стране.

Точно можно говорить, что все массовые беспорядки и волнения спланированы заранее. За ними скорее всего стоят высокопоставленные чиновники, которых нынешняя власть вытеснила из Казахстана. В их поддержку готовы выступить местные элиты, которые надеялись, что национальные меньшинства лишат большей части прав и «поставят в стойло», а также исламисты, пантюркисты, либералы и другие силы.

Ситуация в Казахстане сейчас невыгодна ни России, которая совсем скоро будет проводить переговоры с Соединенными Штатами и НАТО по гарантиям безопасности, ни Китаю, организующему в этом годы зимнюю Олимпиаду. Волнения начались слишком уж вовремя, что указывает на управление извне.

Россия вряд ли станет вмешиваться во внутренний конфликт, так как ее сейчас больше волнует Украина и грядущие переговоры. Однако Казахстан уже запросил помощь по линии ОДКБ, поэтому какие-то меры Москве предпринимать все равно придется. Китай же точно не рискнет участвовать в стабилизации обстановки.

Главную выгоду от протестов получают Соединенные Штаты, поэтому долго искать организаторов беспорядков не стоит. Тем более, что и «цветные революции» в других странах, включая Украину, тоже устраивал Вашингтон.