Военно-аналитический портал Modern War Institute при Военной академии США (MWI-USMA) опубликовал статью Такера Чейза, научного сотрудника программы Irregular Warfare Initiative, и майора Мэтью Хейнса из 10-й группы спецназа армии США. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Американские беспилотники изо всех сил пытаются конкурировать с Россией в Арктике, но пока что проигрывают. В 2019 году российский аналог американского Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов объявил о беспилотнике, способном в арктических условиях оставаться в воздухе в течение четырех дней подряд.

Российские государственные источники также сообщают, что их беспилотники могут перемещаться в Арктике без использования подверженной помехам спутниковой навигации с помощью альтернативной системы. Хотя процессы, лежащие в основе этой системы, неизвестны, предполагается, что она не использует разработанную в России спутниковую систему ГЛОНАСС.

Американский беспилотник MQ-9A Reaper лишь в 2021 году (два года спустя) совершил первый полет до рубежа 78-й параллели северной широты, причем полагаясь на спутники GPS.

Кроме того, Россия планирует построить арктическую разведывательную базу беспилотников в 675 км от побережья Аляски. К 2025 году возможности российских БПЛА по мониторингу воздушной, надводной и подводной активности намного превзойдут возможности Соединенных Штатов в арктическом регионе.

Превосходство России в полярных беспилотниках сохранится, если только Соединенные Штаты не смогут адекватно разработать дроны, адаптированные к условиям Крайнего Севера. Сегодня американские подразделения, ориентированные на Арктику, обладают ограниченными возможностями при развертывании этих технологий.

Беспилотный летательный аппарат ArcticShark имеет дальность полета 1184 км и максимальную скорость 148 км/ч. Увеличение скорости и радиуса действия дронов позволят наземным маневренным силам получать более быструю и эффективную поддержку на большем расстоянии. Также нельзя сбрасывать со счетов ограничения БПЛА, работающих в арктических условиях, по их полезной нагрузке. Максимальная грузоподемность ArcticShark составляет всего 32 кг, что эквивалентно двум солдатским базовым боевым нагрузкам.

Существующему беспилотнику ArcticShark потребуются добавление возможности сброса с воздуха и улучшенная управляемость в условиях сильного ветра (поскольку скорость ветра в Арктике нередко превышает 80 узлов), чтобы эффективно пополнять запасы удаленных подразделений.

Первым шагом должны стать дополнительные исследования по подготовке дронов военного класса к полярным условиям. Армия должна сначала сосредоточиться на разведке, затем на перевозке грузов и, наконец, на ударах с беспилотников, подготовленных для действий на Крайнем Севере.

В то же время армия должна продолжать финансировать совершенствование низкоорбитальных спутников. Американские беспилотники в настоящее время теряют возможности подключения и связи выше семидесятой параллели северной широты. Как отметил генерал Глен ВанХерк , командующий Северным командованием СНА, эта ограниченная способность коммуникации более всего мешает американским военным «повседневно конкурировать в Арктике». Инвестиции в спутники SpaceX Starlink и OneWeb обеспечат наземным войскам постоянное покрытие и защитят навигационные системы от помех со стороны противника.

До тех пор, пока армия не сможет использовать военные беспилотники, адаптированные к Арктике, она должна закупить и использовать ArcticShark – адаптированный коммерчески доступный дрон – в военных учениях в холодную погоду. Эта интеграция улучшит разведывательную и оперативную подготовку. Учебный центр Северной войны и Объединенные Тихоокеанский и Аляскинский комплексы обеспечивают арктические местности и погодные условия для практических военных учений, что поможет разрабатывать и проверять тактику, методы и процедуры, а также выявлять ограничения систем для поля боя в экстремальных условиях.

«Сегодня разработки в области российских беспилотников позволили противникам Америки получить технологическое преимущество на Крайнем Севере. Армия США должна отреагировать: разработка и интеграция дронов, адаптированных для Арктики, должна стать приоритетом», – заключают авторы MWI-USMA.