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Сообщается, что премьер-министр России Михаил Мишустин допускает возможность возникновения новых биологических угроз.

Мишустин предположил, что пандемия Covid-19 не последняя, поэтому важно в ближайшие годы наладить систему защиты от новых заболеваний и биологических угроз.

Было подчеркнуто, что создание такой системы это долгосрочная стратегическая работа, которая включает в себя такие меры, как ранняя профилактика, развитие медицинской помощи, разработка и организация производства лекарств нового поколения.

В связи с этим российские власти считают заботу о здоровье и увеличение продолжительности жизни задачей номер один.

Михаил Мишустин также поручил дать оценку готовности больниц, создать резерв свободных коек на фоне стремительного и агрессивного распространения нового штамма коронавируса под названием «Омикрон».

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