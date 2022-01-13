Сообщается, что премьер-министр России Михаил Мишустин допускает возможность возникновения новых биологических угроз.

Мишустин предположил, что пандемия Covid-19 не последняя, поэтому важно в ближайшие годы наладить систему защиты от новых заболеваний и биологических угроз.

Было подчеркнуто, что создание такой системы это долгосрочная стратегическая работа, которая включает в себя такие меры, как ранняя профилактика, развитие медицинской помощи, разработка и организация производства лекарств нового поколения.

В связи с этим российские власти считают заботу о здоровье и увеличение продолжительности жизни задачей номер один.

Михаил Мишустин также поручил дать оценку готовности больниц, создать резерв свободных коек на фоне стремительного и агрессивного распространения нового штамма коронавируса под названием «Омикрон».