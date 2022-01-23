Американское военное издание Military Watch уделило внимание информации о поступлении на вооружение ВВС России первых тяжелых истребителей Су-30СМ2. Аналитики издания считают, что новая модификация, «окрещенная» ими как «Супер Сухой», заметно повысит показатели боеспособности российской авиации. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Сообщается, что ВВС России получили свои первые тяжелые истребители Су-30СМ2, которые представляют собой первое серьезное обновление Су-30 за более чем десятилетие, и обеспечивают значительные улучшения по сравнению с предыдущей конструкцией Су-30СМ. Новый вариант истребителя оснащен тем же двигателем АЛ-41Ф-1С, что и Су-35С, который добавляет возможности управления вектором тяги и обеспечивает большую топливную экономичность для превосходных летных характеристик и большей продолжительности полета.

Новый двигатель повышает унификацию российского истребительного авиапарка, что облегчит материально-техническое бремя ВВС, а также требует более простого технического обслуживания при значительно увеличении межремонтного периода, что, по всей вероятности, приведет к более высоким показателям боеготовности самолетов. В Су-30СМ использовался гораздо более старый АЛ-31ФП, близкая производная от советского двигателя для Су-27 Flanker.

Наряду с новым двигателем Су-30СМ2 также интегрирует новую РЛС, хотя противоречивые сообщения указывают, что это может быть как «Ирбис-Э» Су-35, так и менее мощная Н011М «Барс-Р». Впрочем, какая бы РЛС не использовалась, истребитель новой версии получит возможность использовать дистанционно управляемые ракеты Х-59 и ряд новых управляемых бомб, ранее недоступных для стандартных Су-30СМ.

Все истребители Су-30, выпущенные после 2000-х годов, производятся на Иркутском авиационном заводе. Конструкция Су-30СМ была основана на Су-30МКИ, который был разработан для ВВС Индии и поступил на вооружение в 2002 году, но затем получил значительные улучшения в авионике, датчиках и доступе к новым типам вооружения. Сообщается, что Россия намерена предложить пакет модернизации Су-30СМ2 эксплуатантам того же семейства самолетов, в первую очередь Индии, Алжиру и Малайзии, а также более поздним клиентам, таким как Казахстан, Беларусь и Армения.

Российские военные планируют довести весь свой парк из более чем 100 Су-30СМ до стандарта СМ2. Первый заказ примерно на 24 Су-30СМ2 был размещен в августе 2019 года, и ожидается, что эксплуатировать истребитель новой версии будут как ВВС, так и военно-морская авиация.

Первые Су-30СМ2 войдут в составе именно ВМФ и будут переброшены в Калининград, одну из наиболее укрепленных территорий России на границе с НАТО, где они заменят устаревшие Су-27. Однако остается неясным, сколько еще Су-30 планирует закупить Минобороны России, поскольку ранее запланированное количество значительно увеличилось в основном из-за задержек с началом серийного производства нового истребителя Су-57, который поступил на вооружение с опозданием более чем на пять лет.

Предполагается, что количество машин, построенных для внутреннего использования, будет в значительной степени зависеть от объемов зарубежных заказов, необходимых для поддержания производственной линии иркутского завода в рабочем состоянии. Ожидается, что все новые Су-30, которые будут производиться в будущем, будут в версии Су-30СМ2, прежде чем их производство будет окончательно прекращено в конце десятилетия, а мощности завода, возможно, будут переведены на открытие второй производственной линии для Су-57.