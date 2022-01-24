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Мэр Киева Виталий Кличко не согласен с высказыванием президента Украины Владимира Зеленского о захвате Россией Харькова. Он заявил, что за этим городом – вся Украина и защищать его нужно, грамотно скоординировав действия местных властей и центра, передает РИА Новости.

По словам Кличко, он намерен собрать представителей ассоциации городов Украины, чтобы решить с ними важные вопросы обороны каждого населенного пункта в случае «вторжения РФ».

Ранее глава государства Зеленский заявил журналистам The Washington Post, что Москва якобы для защиты русскоязычного населения вполне может захватить не только Харьков, но и Одессу, другие крупные города страны. В ответ на это заявление глава харьковской администрации Игорь Терехов сообщил о готовности к сопротивлению. Также он призвал харьковчан не впадать в панику из-за высказывания президента.

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  • Анна
  • 24.01.2022
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