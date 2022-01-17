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Александр Лукашенко рассказал, что Польша и Прибалтика отправили на границу с Белоруссией большое количество военнослужащих и военной техники.

Согласно последней информации, как сообщил Лукашенко, в Польше и Прибалтике расположено около 30 тысяч военных, которые были размещены на границе с Белоруссией. Также он указал, что речь идёт и о большом количестве военной техники и вооружения.

Помимо размещения этих сил, согласно заявлению Лукашенко, Польша попросила у НАТО развернуть многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. Лукашенко весьма заинтересовало, зачем Польше это надо.

Президент Белоруссии отметил, что сейчас руководство НАТО находится на переговорах и Россией и старается замять эти переговоры и идеи, делая вид, что ничего не происходит.

Ранее мы сообщали, что НАТО планирует перебросить своих военных к границам России и Белоруссии. На это указывает строительство казарм в Литве.

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