Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Строительство новых казарм в Литве означает, что Североатлантический альянс решил перебросить к границам России и Белоруссии несколько десятков тысяч своих военнослужащих. Кроме того, сюда же НАТО перебросит сотни единиц боевой техники.

Литва выбрана для этой цели неслучайно. Отсюда США и Альянс смогут держать под полным своим контролем границы РФ и РФ одновременно. Сейчас неизвестно, какой будет численность войск, перебрасываемых в страну, однако становится понятно, что НАТО ведет подготовку к крупному вооруженному столкновению. Не исключено, что именно поэтому блок не горит желанием обеспечивать гарантии безопасности для РФ.

Впрочем, у России тоже имеется один козырь. В качестве ответа она вполне может разместить на белорусской границе и в Калининградской области свои новейшие виды вооружений для ответного удара по силам Альянса.

Вам может понравиться

План “Дропшот”: США намеревались начать ядерную войну 1 января

Третья мировая война должна была начаться еще 1 января 1957 года. Тогда Комитет начальников штабов ВС США утвердил совершенно секретный план «Дропшот», который ставил перед собой целью уничтожить как можно

1 января четыре беспилотника ВСУ атаковали пригород Донецка

ВСУ уже первого января задействовали четыре беспилотных аппарата для атаки на Ясиноватую в Донецкой области, пишет портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что тип БПЛА неизвестен, однако есть предположение, что это были

Украинские военные случайно застрелили своего сослуживца после употребления спиртного

30 декабря боец 25-й воздушно-десантной бригады ВС Украины был убит своими же сослуживцами. Находясь под воздействием спиртных напитков, они приняли его за военнослужащего ДНР и открыли огонь из автоматов. Источники
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 января – переменная облачность, до -10 °C | город Мытищи: погода, 2 января – пасмурно, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 января – небольшой снег, до -5 °C | Королев: погода, 2 января – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 2 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Армавир: погода, 2 января – небольшой дождь, до 4 °C |