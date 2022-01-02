Строительство новых казарм в Литве означает, что Североатлантический альянс решил перебросить к границам России и Белоруссии несколько десятков тысяч своих военнослужащих. Кроме того, сюда же НАТО перебросит сотни единиц боевой техники.

Литва выбрана для этой цели неслучайно. Отсюда США и Альянс смогут держать под полным своим контролем границы РФ и РФ одновременно. Сейчас неизвестно, какой будет численность войск, перебрасываемых в страну, однако становится понятно, что НАТО ведет подготовку к крупному вооруженному столкновению. Не исключено, что именно поэтому блок не горит желанием обеспечивать гарантии безопасности для РФ.

Впрочем, у России тоже имеется один козырь. В качестве ответа она вполне может разместить на белорусской границе и в Калининградской области свои новейшие виды вооружений для ответного удара по силам Альянса.