В мае текущего года компания «Кронштадт» выведет на первые летные испытания новейший беспилотный аппарат «Сириус». Военный летчик Владимир Попов уверен, что этот БПЛА поможет России существенно уменьшить отставание от Запада в сфере разработки подобной техники.

Попов напомнил, что РФ сейчас имеет на вооружении несколько разновидностей беспилотников, однако она все равно отстает от США и других стран. Связано это с кризисом, который разразился в стране после распада Советского Союза. Тогда военные разработки не были в приоритете, что позволило конкурентам уйти далеко вперед.

Ударный беспилотник «Сириус» планируется передать в войска уже в следующем году. В ближайшие 5 лет Москва намерена догнать США и других западных конкурентов, создавая новые беспилотники. Это позволит вывести БПЛА на мировой рынок.

Уже сейчас успехи РФ вызывают бессильную злобу у западных государств. Они оказались совершенно не готовы к столь стремительному возвращению России на международный рынок вооружений и уж точно не хотят делиться прибылью. Кроме того, они почувствовали возрождающуюся силу Москвы и опасаются угрозы с ее стороны. Хотя РФ проводит исключительно оборонительную военную политику.