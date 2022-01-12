Военный аналитик Алексей Леонков заявил, что Россия способна нанести огромный ущерб США, если будет задействовано ядерное оружие.

Об этом Леонков сообщил во время интервью YouTube-каналу «Sputnik на русском». Согласно заявлению эксперта, в случае, если между странами начнётся ядерный конфликт, то Россия будет способна справиться со всем количеством ракет, которые США могут запустить в её сторону.

При этом у России есть технология управляемого гиперзвука, чего нет у США. Остановить российские баллистические гиперзвуковые ракеты противник не сможет – для этого у него нет необходимых технологий. Таким образом, если США и Россия начнут обмениваться ядерными ударами, то наибольший ущерб потерпит другая сторона.

Недавно Алексей Леонков рассказал о действиях России в случае “случайного” попадания украинского снаряда по Крыму. Он заявил, что осуществлять вторжение из-за этого Россия не будет, но у неё есть и другие методы.