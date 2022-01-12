читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный аналитик Алексей Леонков заявил, что Россия способна нанести огромный ущерб США, если будет задействовано ядерное оружие.

Об этом Леонков сообщил во время интервью YouTube-каналу «Sputnik на русском». Согласно заявлению эксперта, в случае, если между странами начнётся ядерный конфликт, то Россия будет способна справиться со всем количеством ракет, которые США могут запустить в её сторону.

При этом у России есть технология управляемого гиперзвука, чего нет у США. Остановить российские баллистические гиперзвуковые ракеты противник не сможет – для этого у него нет необходимых технологий. Таким образом, если США и Россия начнут обмениваться ядерными ударами, то наибольший ущерб потерпит другая сторона.

Недавно Алексей Леонков рассказал о действиях России в случае “случайного” попадания украинского снаряда по Крыму. Он заявил, что осуществлять вторжение из-за этого Россия не будет, но у неё есть и другие методы.

Вам может понравиться

В Алма-Ате мародёры пытались украсть из музея древние мечи и копья

В Алма-Ате мародеры хотели украсть из музея мечи и копья, однако их отговорили от этого поступка. Из-за сложной ситуации в Казахстане работники музея начали ночевать прямо на своём рабочем месте.
  • Анна
  • 10.01.2022
  • читать 1 минуту

Кедми: F-35 не сможет обеспечить США господство в воздухе в случае войны с Россией

Авторы американского издания The National Interest произвели истребители F-35 в ранг «главного оружия» Соединенных Штатов в гипотетической войне с Россией. Политолог Яков Кедми уверен, что данный самолет не годится для

Avia.Pro: НАТО 7-е сутки безрезультатно гоняется за российской подлодкой в Средиземном море

Охота Североатлантического альянса за российской подводной лодкой «Новороссийск» продолжается уже седьмые сутки, однако результата все нет, пишет портал Avia.Pro. НАТО и Пентагон уже находятся на грани нервного срыва, так как
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 января – переменная облачность, до -11 °C | город Мытищи: погода, 12 января – пасмурно, до -14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 января – переменная облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 января – снег, до -2 °C | Королев: погода, 12 января – небольшой снег, до -0 °C | Подольск: погода, 12 января – пасмурно, до -14 °C | Армавир: погода, 12 января – небольшой дождь, до 5 °C |