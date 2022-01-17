В Сети появилось видео с окончания съёмок популярного телесериала «Сваты», на котором запечатлено, как эмоционально актрисы Татьяна Кравченко и Анна Кошмал прощаются с коллегами.

Как сообщается, видеозапись появилась на фанатской странице сериала в Instagram. На видео режиссёр Андрей Яковлев сообщает, что съёмки семейной эпопеи завершены. Можно заметить, что многие актёры не сумели сдержать слёз.

Особенно эмоционально это восприняли Кошмал и Кравченко. Как отмечается, актёры сериала уже тогда поняли, что расстаются на весьма продолжительное время.

Первые серии проекта вышли в 2008 году. Всего сериал показывали по телевидению на протяжении 14 лет. В настоящее время, по словам режиссёра, планов на продолжение у него нет.

Ранее мы сообщали, что “Сваты 7” стали самым популярным сериалом в 2021 году. Добиться этого проекту удалось несмотря на то, что премьера состоялась в декабре.