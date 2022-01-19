Китайская корпорация Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) собирается запустить станции быстрой замены батарей.

Данная корпорация поставляет аккумуляторы для разных автопроизводителей. В частности, речь идёт о Tesla, Volkswagen, Fisker и так далее. Кроме того, указывается, что корпорация работает с Nio, а эта компания управляет в Китае крупной сетью замены аккумуляторов.

Как сообщается, компания разработала зарядно-обменную станцию, которая занимает около трёх стандартных мест для парковки. Также были созданы батареи Chovo-SEB, установка которых на станции длится около минуты. Бронировать количество батарей можно при помощи специального мобильного приложения.

Поначалу сеть будет работать только в десяти городах Китая, но в дальнейшем компания планирует расширение.

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