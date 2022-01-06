Корпорация General Motors продемонстрировала на выставке CES несколько своих будущих новинок. На выставке корпорация присутствовала виртуально.

Так, сообщается, что корпорация представила автомобиль Chevrolet Selverado EV 2024 и электромобиль Equinox. Кроме того, было заявлено, что к следующему году уже на 22 моделях компании будет иметься возможность установки системы помощи водителю Super Cruise. Также появится полный автопилот Ultra Cruise, который будет установлен на модели Cadillac Celestiq.

Ultra Cruise, как уточняется, позволит управлять автомобилем без рук. Система будет являться эксклюзивной для премиальных моделей корпорации. Она включает в себя множество камер, радаров и датчиков LiDAR. В частности, система позволяет совершать повороты, осуществлять парковку на подъездных дорожках, менять полосы на дороге, и многое другое. Ultra Cruise сможет работать на магистралях в США и Канаде протяжённостью в 3,2 млн км. В будущем это расстояние будет увеличено до 5,5 млн км.

Ранее мы сообщали, что «Алмаз-Антей» показал первые фотографии своего электрокара. Этот автомобиль способен проехать без подзарядки 463 километров с максимальной скоростью 197 км/ч.