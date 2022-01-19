В России начали принимать заказы на спорткар Porsche Taycan Sport Turismo.

Согласно имеющейся информации, в России будут доступны универсалы самых различных версий. Уже весной начнутся продажи автомобилей.

Как сообщается, минимальная цена составит 8 460 000 рублей за модель с задним приводом. Модель имеет просторный салон и вместительный багажник сзади. Мощность автомобиля составляет 326 л.с., но можно поставить другую батарею и увеличить мощность до 380 л.с. за доплату.

Версия Taycan 4S Sport Turismo имеет мощность 435 л.с. со штатной батареей. Стоимость автомобиля составляет 10 020 000 рублей.

Стоимость полноприводной модели Turbo Sport Turismo с мощностью в 625 л.с. составляет от 12 980 000 рублей. Топовая комплектация Turbo S имеет мощность 761 л.с. и стоимость от 15 750 000 рублей.

Недавно мы сообщали, что в Финляндии удивились отношению россиян к роскошным автомобилям. Отмечается, что роскошными россияне считают автомобили стоимостью от 5 миллионов рублей.