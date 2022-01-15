В Финляндии удивились из-за отношения жителей России к роскошным автомобилям. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.

Как сообщается, недавно журнал «За рулём» провёл опрос и установил, какие машины россияне относят к категории роскошных автомобилей. Выяснилось, что большая часть россиян называет роскошью те машины, которые стоят от пяти миллионов рублей. Так, для 25% респондентов уже такие машины будут относиться к категории роскоши. Для 22,7% опрошенных роскошной будет машина, цена которой в два раза выше этой суммы.

В Финляндии заявили, что для них роскошью можно назвать наличие любого автомобиля, а другой читатель уточнил, что возможность залить себе полный бак уже можно считать роскошью. В России людей, для которых наличие любой машины будет роскошью, около 14,1%. Также было отмечено, что в Финляндии высокие налоги на машины, поэтому они есть далеко не у всех.

Ранее мы сообщали, что владелец автомобили Tesla из Финляндии взорвал манекен Илона Маска в электрокаре. Причиной для этого поступка стала высокая стоимость обслуживания машины.