Компания «Мегалайн» намерена развивать в Санкт-Петербурге сеть транспортно-пересадочных узлов. Их появление в городе поможет разгрузить дороги и решить вопрос с маятниковой миграцией.

Гендиректор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник рассказал в интервью РИА Новости о перспективах развития транспортной инфраструктуры в Северной столице. По словам Корупятника, его компания намерена применить в Санкт-Петербурге международный опыт строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

Появление подобных узлов в Петербурге позволит минимизировать время, затрачиваемое пассажирами на пересадку с одного вида транспорта на другой. В прошлом году компания представила макеты ТПУ, а в планах «Мегалайна» строительство свыше 60 транспортных узлов. Проект был разработан с оглядкой на международный опыт и аналогичные проекты, реализованные в Японии и Франции.

Помимо строительства транспортных узлов «Мегалайн» также заинтересован в проекте реновации территории бывшей промзоны «Горская». Заброшенную промзону архитекторы намерены превратить в современный кластер с парками и офисными комплексами.