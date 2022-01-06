Корпорация Google, как и многие другие компании, опубликовала свою дорожную карту с планами на 2022 год.

Судя по представленным планам, Google намеревается начать копировать некоторые идеи у компании Apple, которая является одним из главных конкурентов. В частности, речь идёт о Fast Pair. За счёт этой возможности можно почти мгновенно сопрягать аксессуары, имеющие Bluetooth с Android-устройствами. Указывается, что эта возможность будет доступна не только для носимой электроники, но и с устройствами «умного дома», а также с телевизорами.

Кроме того, заявляется, что Google намеревается осуществить переключение устройств в автоматическом режиме – у Apple такая функция имеется в AirPods. Среди других скопированных идей – умные часы, которые управляются Wear OS. Им собираются добавить возможность разблокировании Chromebooks. У Apple по похожей схеме работают Apple Watch и Mac.

Ранее мы сообщали, что Apple собирается в 2022 году выпустить бюджетный смартфон iPhone SE. Предполагается, что выйдет две версии модели.