Компания Apple надеется привлечь почти полтора миллиарда пользователей смартфонов на платформе Android выпуском бюджетного аппарата нового поколения iPhone SE. Она запланировала на начало следующего года пробное производство данного гаджета.

Apple iPhone SE 3 по старинке получит кнопку «Домой» и жидкокристаллический дисплей с диагональю 4,7 дюйма. На рынок скорее всего выйдет две версии модели. Базовую оснастят тремя гигабайтами оперативной памяти, а модификация Plus получит 4 Гб ОЗУ.

Хорошую производительность работы аппарата обеспечит процессор Apple A15. Также известно, что на смартфон установят 12-мегапиксельную тыльную камеру.

Компания JP Morgan прогнозирует, что в следующем году будет продано 30 миллионов таких устройств. Ежегодные поставки всех смартфонов iPhone, по оценкам экспертов, увеличатся на 10 млн штук и составят 250 миллионов единиц.