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Командир 58-й омбр украинских ВС Дмитрий Кащенко пожаловался, что российские разведывательные беспилотники стали неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы и огневого воздействия.

Он пояснил, что БПЛА стали подниматься до высот в 5500–6000 метров, что не позволяет «достать» их с земли. Помимо этого, навигационное и оптическое оборудование дронов «Орлан-10», которые в подавляющем большинстве случаев задействуются ополчением на Донбассе, невозможно заглушить комплексами радиоэлектронной борьбы.

При этом радиоэлектронная разведка Народной милиции постепенно совершенствуется. Она глушит украинские дроны, а также навигацию и связь на другой технике, с чем у Киева ничего не получается сделать. Из-за этого ополчение получает реальное превосходство, заявляет Кащенко.

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