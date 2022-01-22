Израильский эксперт Яков Кедми прокомментировал недавнее заявление дипломата Сергея Рябкова о появлении российский ракет рядом с США. Его слова передаёт издание «Народные новости».

Запад весьма испугался заявления Рябкова и из-за его заявления, по словам Кедми, началась настоящая истерика. Речь идёт о возможности размещения ракет России на Кубе или в Венесуэле. Кедми заявил, что, указывая на эту возможность, Россия направила Западу сигнал.

Так, размещение ракет «на заднем дворе» США может стать ответом на действия Запада, если военные базы США будут размещены в Восточной Европе. США это весьма беспокоит, так как на юге у них нет систем ПРО. В итоге, в случае возникновения угрозы с юга, времени на ответ у США попросту не будет.

Таким образом, в этом случае для США угроза будет существеннее, чем для России размещение американских баз в Европе. Впрочем, на данный момент Россия ещё не приняла решения о размещении ракет поблизости от США, так как переговоры по гарантиям безопасности ещё продолжаются.

Ранее Яков Кедми заявил, что Россия способна за 15 минут потопить любой флот, который нападёт на Калининград. Он отметил, что в США об этом знают и рисковать не собираются.