Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Израильский эксперт Яков Кедми прокомментировал недавнее заявление дипломата Сергея Рябкова о появлении российский ракет рядом с США. Его слова передаёт издание «Народные новости».

Запад весьма испугался заявления Рябкова и из-за его заявления, по словам Кедми, началась настоящая истерика. Речь идёт о возможности размещения ракет России на Кубе или в Венесуэле. Кедми заявил, что, указывая на эту возможность, Россия направила Западу сигнал.

Так, размещение ракет «на заднем дворе» США может стать ответом на действия Запада, если военные базы США будут размещены в Восточной Европе. США это весьма беспокоит, так как на юге у них нет систем ПРО. В итоге, в случае возникновения угрозы с юга, времени на ответ у США попросту не будет.

Таким образом, в этом случае для США угроза будет существеннее, чем для России размещение американских баз в Европе. Впрочем, на данный момент Россия ещё не приняла решения о размещении ракет поблизости от США, так как переговоры по гарантиям безопасности ещё продолжаются.

Ранее Яков Кедми заявил, что Россия способна за 15 минут потопить любой флот, который нападёт на Калининград. Он отметил, что в США об этом знают и рисковать не собираются.

Вам может понравиться

Перечислены четыре основных слабости украинской армии

Экс-президент Украины Петр Порошенко некогда заявлял, что ВСУ представляют собой сильнейшую армию в Европе. Однако несмотря на видимый прогресс, который достигнут благодаря деньгам США и НАТО, украинские войска все же

Россиянам рассказали о выплате 8 тыс. рублей, которая придёт в феврале

В ПФР рассказали подробности о получении выплаты, которая предназначается для российских семей. Об этом сообщает издание PRIMPRESS. Как отмечается, речь идёт о выплате, которая предназначается для родителей-одиночек, занимающихся воспитанием детей
  • Анна
  • 22.01.2022
  • читать 1 минуту

ВСУ массово стягивают к линии разграничения в Донбассе РСЗО “Смерч”

Киев намерен пойти на эскалацию конфликта на Донбассе. Это подтверждается массовой переброской в регион реактивных систем залпового огня «Смерч», сообщил портал Avia.Pro. По имеющейся в распоряжении журналистов информации, у Киева
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 января – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 22 января – небольшой снег, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 января – облачно с прояснениями, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 января – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 22 января – снег, до -2 °C | Подольск: погода, 22 января – небольшой снег, до -4 °C | Армавир: погода, 22 января – небольшой снег, до -1 °C |