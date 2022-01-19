Американские «ястребы войны» неоднократно заявляли, что США и НАТО должны захватить Калининград, чтобы лишить Россию одного из важнейших факторов сдерживания потенциального противника. Однако все это – не более, чем блеф, уверен политолог Яков Кедми.

Он пояснил, что в Калининграде и Санкт-Петербурге установлены боевые системы РФ, позволяющие ей полностью контролировать Балтийское море до пролива между Данией и Швецией. США отлично об этом знают, поэтому не рискнут отправить в регион даже резиновую лодку, не говоря уже о крупных боевых кораблях.

«Они отлично знают, что их ждет: у любого флота, который попытается что-то сделать против Калининграда, срок жизни – не более четверти часа», – отметил политолог.

Регион надежно защищен от атаки с моря и кораблями Балтийского флота, и береговыми ракетными комплексами. Кроме того, в Калининграде размещены самые современные комплексы ПВО РФ и оперативно-тактические комплексы «Искандер». Наконец, в Калининградской области базируется достаточное количество самолетов и танков, позволяющее не волноваться о нападении Запада.