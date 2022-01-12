Израильский эксперт Яков Кедми заявил, что в США до сих пор относятся несерьёзно к ситуации, которая сложилась у Запада в отношениях с Россией.

Кедми прокомментировал недавние переговоры между США и Россией, которые состоялись 10 января. Эксперт считает, что власти США до сих пор не до конца осознают, что происходит.

В эфире передачи «Полный контакт» Кедми заявил об уверенности США в том, что российский президент Владимир Путин блефует. Согласно заявлению эксперта, в США не могут отказаться от иллюзии того, что их страна доминирует в мире.

Однако, как указал Кедми, Россия не занимается самопиаром, и в случае, если переговоры не помогут достичь нужной цели, Америка это почувствует в полной мере. При этом эксперт считает, что США не намереваются менять свою позицию, так что переговоры будут безрезультатными.

Недавно Яков Кедми рассказал, что в 2021 году Россия удивила Запад успехами в сфере вооружений. Он рассказал о трёх видах вооружения, которые Россия представила в прошлом году.