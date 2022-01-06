Эксперты в кибербезопасности считают, что в будущем пароли станут не нужны. Об этом сообщает издание «Gazeta.Ru».

Как сообщается, уже сейчас вместо паролей можно использовать биометрическую аутентификацию, а также другие способы защиты, такие как связанный аккаунт или отправка кода на телефон. К примеру, пользователи Windows с этого года могут использовать приложения с биометрической аутентификацией. Это заметно упрощает использование любых сервисов, а для мошенников усложняет кражу личных данных.

С другой стороны, если данные всё же были потеряны и мошенники получили доступ к биометрическому профайлу, то возникает сложность, так как эти данные сбросить подобно паролю нельзя.

Также специалисты отмечают, что биометрия полностью заменить пароль не сможет, поэтому лучше эти способы защиты совмещать. Как считают эксперты, повсеместный отказ от использования паролей произойдёт может произойти уже к 2030 году, но это довольно дорого. На смену им, помимо биометрии, могут прийти аппаратные токены или смарт-карты. Последние сложно подделать и у них довольно мало уязвимостей.

Недавно мы сообщали, что специалисты собираются разработать гибрид ИИ и человека. Произойти это может уже в 2022 году